Во 2 сезоне 21 серии сериала «Проект Минди» Дэнни уговаривает Минди купить квартиру в его доме, чтобы постоянно за ней присматривать. Так он мешает ее свиданию с детективом Чарли и постоянно ищет поводы, чтобы проводить вечера наедине с ней.
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