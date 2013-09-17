Во 2 сезоне 10 серии сериала «Проект Минди» Минди отправляется на свадьбу Джоша, взяв Питера, чтобы не быть одной. Но праздник влюбленных оборачивается кошмаром, когда Питер соблазняет невесту. В то же время к Дэнни приезжает его младший брат.
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