В 6 сезоне 8 серии сериала «Бывает и хуже» Майк и Сью отправляются в тур по потенциальному университету, а Фрэнки едет в гости к Акселю, чтобы посмотреть на его игру в футбол. В то же время Блок вынужден терпеть череду странных нянек.
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