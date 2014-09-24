В 6 сезоне 5 серии сериала «Бывает и хуже» в семье Хек творятся странные вещи: у Блока настоящее свидание с девочкой, а Аксель проводит время в библиотеке. Сью тем временем организовывает тематическую зону и просмотр фильмов в хэллоуинскую ночь.
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