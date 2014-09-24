В 6 сезоне 2 серии сериала «Бывает и хуже» Сью отлично сдает тест и теперь всерьез задумывается о поступлении в престижный колледж. А Фрэнки и Майк устраиваются на дополнительные работы, чтобы не лишать дочь возможности получить высшее образование.
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