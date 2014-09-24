В 6 сезоне 3 серии сериала «Бывает и хуже» Блок решает стать популярным мальчиком в школе и просит у членов семьи совета, как это сделать. Хатч выбирает специализацию инженера, а у Акселя остается всего неделя, чтобы решить, кем он хочет стать.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Авторизация по e-mail