В 6 сезоне 3 серии сериала «Бывает и хуже» Блок решает стать популярным мальчиком в школе и просит у членов семьи совета, как это сделать. Хатч выбирает специализацию инженера, а у Акселя остается всего неделя, чтобы решить, кем он хочет стать.