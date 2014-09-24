В 6 сезоне 14 серии сериала «Бывает и хуже» ради своей девушки Блок решает избавиться от всех своих странностей, но это оказывается не так-то легко. А Сью признается родителям, что согласилась выйти замуж за Даррена, что приводит Майка в бешенство.