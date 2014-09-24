В 6 сезоне 4 серии сериала «Бывает и хуже» Сью крадет у Даррена телефон, чтобы выбрать их совместное фото и сделать сюрприз, но то, что она там находит, ее разочаровывает. А Аксель и Хатч тем временем пытаются создать собственное братство.