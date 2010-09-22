Во 2 сезоне 9 серии сериала «Бывает и хуже» Фрэнки настаивает на том, чтобы Майк пригласил на День благодарения своих родственников. Так выясняется, что его отец недавно сломал бедро, а у брата сгорел дом… Блок же готовится к приходу библиотекаря.
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