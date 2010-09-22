Во 2 сезоне 15 серии сериала «Бывает и хуже» все в классе, кроме Блока, переходят на новый уровень обучения. Чувствуя свою вину за это, Фрэнки оперативно организовывает Блоку все радости детства. А Аксель, Шон и Дэррин решают стать рок-звездами.