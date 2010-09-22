Во 2 сезоне 11 серии сериала «Бывает и хуже» Фрэнки осознает, что они с Майком только и делают, что удовлетворяют все желания своих детей в ущерб себе. Объединившись, супруги решают вернуть себе дом и заботиться в первую очередь о себе.