Во 2 сезоне 14 серии сериала «Бывает и хуже» приближается День святого Валентина, что побуждает Сью активнее искать того парня, с которым поцеловалась на церковной вечеринке. А Аксель внезапно просит у мамы помощи в выборе подарка своей девушке.
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