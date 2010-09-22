Во 2 сезоне 6 серии сериала «Бывает и хуже» наступает Хэллоуин и Фрэнки с Майком помогают Блоку собирать конфеты. Аксель с друзьями продумывают план, как замутить с красивыми девочками, а Сью отправляется на вечеринку в церковную группу.
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