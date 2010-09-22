Во 2 сезоне 21 серии сериала «Бывает и хуже», затянув с приглашением девушек на бал, Аксель в итоге лишается какого-либо выбора. В то же время все члены семьи забывают об очередном Дне матери и в качестве подарка оставляют Фрэнки в одиночестве.
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