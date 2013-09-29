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Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны Сезон 6 Серия 14

Менталист 2008 - 2015 14 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Менталист»
Роза пустыни
Сезон 6 / Серия 1 29 сентября 2013
Чернокрылая красная птица
Сезон 6 / Серия 2 6 октября 2013
Свадьба в красном
Сезон 6 / Серия 3 13 октября 2013
Список из красного
Сезон 6 / Серия 4 20 октября 2013
Красная татуировка
Сезон 6 / Серия 5 27 октября 2013
Огонь и сера
Сезон 6 / Серия 6 10 ноября 2013
Великий Красный Дракон
Сезон 6 / Серия 7 17 ноября 2013
Красный Джон
Сезон 6 / Серия 8 24 ноября 2013
Мои голубые небеса
Сезон 6 / Серия 9 1 декабря 2013
Зеленый палец
Сезон 6 / Серия 10 8 декабря 2013
Белые Линии
Сезон 6 / Серия 11 5 января 2014
Золотой молоток
Сезон 6 / Серия 12 12 января 2014
Черные вертолеты
Сезон 6 / Серия 13 9 марта 2014
Грязная вода
Сезон 6 / Серия 14 16 марта 2014
Белый, как первый снег
Сезон 6 / Серия 15 23 марта 2014
Фиалки
Сезон 6 / Серия 16 30 марта 2014
Серебряные крылья времени
Сезон 6 / Серия 17 13 апреля 2014
Зеленый лес
Сезон 6 / Серия 18 20 апреля 2014
Кареглазые девушки
Сезон 6 / Серия 19 27 апреля 2014
Белый стол
Сезон 6 / Серия 20 4 мая 2014
Черные сердца
Сезон 6 / Серия 21 11 мая 2014
Синяя птица
Сезон 6 / Серия 22 18 мая 2014
О чем cерия

В 6 сезоне 14 серии сериала «Менталист» Лисбон продолжает расследовать убийства бывших сотрудников КБР, а на Уэйна, Грейс и их маленькую дочь совершают нападение. Джейн и агент Фишер пытаются найти виновного в смерти фермера Дэна Бейкера.

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