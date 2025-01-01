Меню
Цитаты из сериала Менталист
Teresa Lisbon
Как будто у тебя нет серьёзных проблем с доверием.
Patrick Jane
Я доверяю людям. Я доверяю тебе.
Teresa Lisbon
Нет, не доверяешь. Я тоже тебе не доверяю. Ты ненадёжный. Это моя работа — тебе не доверять.
Patrick Jane
Лисбон. Я хочу, чтобы ты знала, что можешь мне доверять. Что бы ни случилось, я буду рядом. Я буду. Мне нужно, чтобы ты это знала.
Патрик Джейн
Не существует никаких экстрасенсов.
Patrick Jane
Месть — это яд. Месть предназначена только для дураков и сумасшедших.
Patrick Jane
Если мы поймаем Реда Джона, он никуда не уйдёт. Он мой.
Teresa Lisbon
Не говори так. Я не могу позволить тебе близко подходить к делу, если ты начинаешь нести чушь.
Patrick Jane
Чушь? Ты с ума сошла, если думаешь, что сможешь меня остановить. Ред Джон мой. Попробуешь встать у меня на пути — и... я... ты... ты пожалеешь об этом.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Робин Танни
Robin Tunney
Саймон Бэйкер
Simon Baker
