В 4 сезоне 20 серии сериала «Менталист» расследуется убийство учителя английского языка в средней школе Редмонда. Патрик Джейн уличает во лжи властного директора, а Кимбэлл Чо находит в шкафчике Джека МакМарти записку с угрозой.
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