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Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны Сезон 4 Серия 24

Менталист 2008 - 2015 24 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Менталист»
Алые ленты
Сезон 4 / Серия 1 22 сентября 2011
Маленькая красная книжка
Сезон 4 / Серия 2 29 сентября 2011
Красивый красный шар
Сезон 4 / Серия 3 6 октября 2011
Кольцо вокруг Рози
Сезон 4 / Серия 4 13 октября 2011
Кровь и песок
Сезон 4 / Серия 5 20 октября 2011
Куда подевалась эта Кармин Обриен
Сезон 4 / Серия 6 27 октября 2011
Мигающий красный свет
Сезон 4 / Серия 7 3 ноября 2011
Розовые вершины
Сезон 4 / Серия 8 17 ноября 2011
Редшот
Сезон 4 / Серия 9 8 декабря 2011
Фуга в красном
Сезон 4 / Серия 10 15 декабря 2011
Всегда ставь на красное
Сезон 4 / Серия 11 12 января 2012
Мой кровавый Валентин
Сезон 4 / Серия 12 19 января 2012
Красный – это новый черный
Сезон 4 / Серия 13 2 февраля 2012
На первый взгляд
Сезон 4 / Серия 14 9 февраля 2012
Война роз
Сезон 4 / Серия 15 16 февраля 2012
Его мысли были красными
Сезон 4 / Серия 16 23 февраля 2012
Дешевое Бургундское
Сезон 4 / Серия 17 8 марта 2012
Румяные щечки
Сезон 4 / Серия 18 9 марта 2012
Розовое шампанское на льду
Сезон 4 / Серия 19 29 марта 2012
Неладно что-то в Красном королевстве
Сезон 4 / Серия 20 5 апреля 2012
Рубиновые туфельки
Сезон 4 / Серия 21 26 апреля 2012
Пока, и спасибо за все Красный Грубиян
Сезон 4 / Серия 22 3 мая 2012
Красный Разбойник, Красный Разбойник
Сезон 4 / Серия 23 10 мая 2012
Багровая шляпа
Сезон 4 / Серия 24 17 мая 2012
О чем cерия

В 4 сезоне 24 серии сериала «Менталист» после увольнения из КБР Джейн решает притвориться, что оставил попытки отомстить Кровавому Джону. В баре он случайно знакомится с официанткой Лорелеей, которая не так проста, как кажется на первый взгляд.

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