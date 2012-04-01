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Киноафиша Сериалы Убийство Сезоны Сезон 2 Серия 7

Убийство 2011 - 2014 7 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Убийство»
Отражение
Сезон 2 / Серия 1 1 апреля 2012
Мой счастливый день
Сезон 2 / Серия 2 1 апреля 2012
Окоченение
Сезон 2 / Серия 3 8 апреля 2012
Оги Джун
Сезон 2 / Серия 4 15 апреля 2012
Призраки прошлого
Сезон 2 / Серия 5 22 апреля 2012
Открытия
Сезон 2 / Серия 6 29 апреля 2012
Килила
Сезон 2 / Серия 7 6 мая 2012
Незарезервировано
Сезон 2 / Серия 8 13 мая 2012
До свиданья, Гайавата
Сезон 2 / Серия 9 20 мая 2012
72 Часа
Сезон 2 / Серия 10 27 мая 2012
Бульдог
Сезон 2 / Серия 11 3 июня 2012
Донни или Мари
Сезон 2 / Серия 12 10 июня 2012
То, что я знаю
Сезон 2 / Серия 13 17 июня 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Убийство» следствие вновь приводит детективов к казино. В честь возобновления кампании Ричмонда проводится пресс-конференция, а Стэнли неожиданно поддерживает Даррена. Напряжение в доме Ларсенов постоянно нарастает.

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