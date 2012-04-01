Во 2 сезоне 7 серии сериала «Убийство» следствие вновь приводит детективов к казино. В честь возобновления кампании Ричмонда проводится пресс-конференция, а Стэнли неожиданно поддерживает Даррена. Напряжение в доме Ларсенов постоянно нарастает.
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