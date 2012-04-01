Во 2 сезоне 12 серии сериала «Убийство», пока Ричмонд готовится к выборам, детективы ищут подозреваемых среди сотрудников его штаба. Митч и Стэнли пытаются вернуть свою прежнюю жизнь и наладить отношения в семье.
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