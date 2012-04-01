Во 2 сезоне 6 серии сериала «Убийство» детективы пытаются добыть информацию на семью Ларсенов, что приводит их к новому подозреваемому. Стенли преследуют его прошлые неблагоразумные поступки, а Ричмонда неожиданно навещает Гвен.
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