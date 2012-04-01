Во 2 сезоне 3 серии сериала «Убийство» Сара ищет рюкзак Рози, а Ричмонд тем временем размышляет о своем будущем не только как кандидата на пост мэра, но и как паралитика. Связь Стэнли с мафией приносит ему неприятности.
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