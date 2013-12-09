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Постер к сериалу Убийство
Киноафиша Сериалы Убийство Сезоны
Убийство (2011 - 2014), список сезонов The Killing 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Список сезонов сериала «Убийство»
Убийство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 13 эпизодов
 
Убийство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 13 эпизодов
 
Убийство - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 12 эпизодов
 
Убийство - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 6 эпизодов
 
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