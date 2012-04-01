Во 2 сезоне 8 серии сериала «Убийство» Холдер пропал, и Сара отчаянно пытается его отыскать. Стэнли встречается с людьми со стороны и обсуждает вознаграждение за поимку убийцы дочери, а Ричмонд возвращается к своим обязанностям.
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