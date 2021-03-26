Меню
Нерегулярные части 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нерегулярные части
The Irregulars 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нерегулярные части»

В 1 сезоне сериала «Нерегулярные части» история разворачивается в британской столице времен девятнадцатого века. Главные герои — банда подростков, проживающих на улицах города. Они в шутку называют себя «Нерегулярные части». Как правило, именно эти ребята помогают двум знаменитым сыщикам Джону Ватсону и Шерлоку Холмсу в раскрытии различных преступлений. Детективы дают им мелкие задания: проследить за кем-то или выудить какую-то информацию, недоступную обычным людям. По словам создателей, преступления, о которых будет рассказываться в шоу, имеют очевидный мистический подтекст.

6.1 IMDb
Первая глава. Недоброжелательность в Лондоне Chapter One: An Unkindness in London
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2021
Вторая глава. Призраки из 221-б Chapter Two: The Ghosts of 221B
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2021
Третья глава. Ипсиссимус Chapter Three: Ipsissimus
Сезон 1 Серия 3
26 марта 2021
Четвертая глава. И игла, и нож Chapter Four: Both the Needle and the Knife
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2021
Пятая глава. Изучающие грешные искусства Chapter Five: Students of the Unhallowed Arts
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2021
Шестая глава. Ястребинка сноудонская Chapter Six: Hieracium Snowdoniense
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2021
Седьмая глава. Экстаз смерти Chapter Seven: The Ecstasy of Death
Сезон 1 Серия 7
26 марта 2021
Седьмая глава. Экстаз жизни Chapter Eight: The Ecstasy of Life
Сезон 1 Серия 8
26 марта 2021
