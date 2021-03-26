В 1 сезоне сериала «Нерегулярные части» история разворачивается в британской столице времен девятнадцатого века. Главные герои — банда подростков, проживающих на улицах города. Они в шутку называют себя «Нерегулярные части». Как правило, именно эти ребята помогают двум знаменитым сыщикам Джону Ватсону и Шерлоку Холмсу в раскрытии различных преступлений. Детективы дают им мелкие задания: проследить за кем-то или выудить какую-то информацию, недоступную обычным людям. По словам создателей, преступления, о которых будет рассказываться в шоу, имеют очевидный мистический подтекст.