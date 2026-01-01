Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Нерегулярные части

Где снимали известные сцены

на натуре
Ливерпуль, Мерсисайд, Англия, Великобритания
экстерьеры и уличные сцены
Музей керамики Глэдстоуна, ул. Уттоксетер, Лонгтон, Сток-он-Трент, Стаффордшир, Великобритания
на натуре
Ротерхэм, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Англия, Великобритания
Бейкер-стрит, 221Б
Улица Фолкнера, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия, Великобритания
Теплица
Пальмовый дом, Сефтон-парк, Ливерпуль, Мерсисайд, Великобритания
Собрание «Золотого Рассвета»
Дорфолд-Холл, Честер-роуд, Эктон, Нантвич, Чешир, Англия, Великобрит.
на натуре
Зал Святого Георгия, Сент-Джорджс-Плейс, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия, Великобритания
Готическая фолли
Лайм-Парк, Дисли, Стокпорт, Чешир, Англия, Великобритания
Интерьеры Букингемского дворца и уличные сцены.
Вентворт-Вудхаус, Вентворт, Ротерхэм, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
Тюрьма
Музей тюрьмы Рутин, ул. Клвайд, 46, Рутин, Денбигшир, Уэльс, Великобрит.
на натуре
ул. Честер-роуд, Эктон, Нантвич, графство Чешир, Великобритания
на натуре
Лонгтон, Сток-он-Трент, Стаффордшир, Англия, Великобритания
на натуре
Дисли, Стокпорт, Чешир, Англия, Великобритания
на натуре
Уэнтворт, Ротергем, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Уттоксетер-роуд, Лонтон, Сток-он-Трент, Стаффордшир, Великобритания
на натуре
Уэльс, Великобритания
на натуре
ул. Клвид, 46, Рутин, Денбигшир, Уэльс, Великобритания
на натуре
ул. Клуид, Рутин, Денбигшир, Уэльс, Великобрит.
на натуре
Рутин, Денбигшир, Уэльс, Великобритания
на натуре
Площадь Святого Георгия, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия, Великобрит.
на натуре
Сефтон-парк, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия, Великобритания
на натуре
Актон, Нантвич, графство Чешир, Англия, Великобритания
Даты съемок сериала Нерегулярные части

  • Декабрь 2019 - Январь 2020
  • Август 2020 - Сентябрь 2020
