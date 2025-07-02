Меню
Статьи о сериале «Нерегулярные части»

Статьи о сериале «Нерегулярные части» Вся информация о сериале
Они заслуживают второй шанс: отмененные сериалы от Нетфликса, которым точно нужен перезапуск
Они заслуживают второй шанс: отмененные сериалы от Нетфликса, которым точно нужен перезапуск В то время как сюжет для некогда успешных шоу продолжают высасывать из пальца, эти сериалы действительно имели огромный потенциал для как минимум нескольких сезонов.
2 июля 2025 09:25
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
