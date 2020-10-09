Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Изумительный Морис" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Призраки поместья Блай Сезоны Сезон 1 Серия 4

Призраки поместья Блай 2020 4 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 9 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 9 октября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 9 октября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 9 октября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 9 октября 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 9 октября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Призраки усадьбы Блай» главная героиня испытывает муки из-за давящей на нее вины. Ее терзает понесенная потеря. Флора и Майлз находят способ отреагировать на возникшую ситуацию, а работники усадьбы вспоминают покойников. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Царство против разбойников
Царство против разбойников 5 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 129 комментариев
Разбой 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши