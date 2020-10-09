В 1 сезоне 5 серии сериала «Призраки усадьбы Блай» одна из героинь сериала, кажется, увидела все, что нужно. На домработницу Гроуз нахлынул поток воспоминаний о пленниках поместья Блай. Как о еще живых, так и об уже усопших.