В 1 сезоне 5 серии сериала «Призраки усадьбы Блай» одна из героинь сериала, кажется, увидела все, что нужно. На домработницу Гроуз нахлынул поток воспоминаний о пленниках поместья Блай. Как о еще живых, так и об уже усопших.
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