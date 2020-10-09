В 1 сезоне 2 серии сериала «Призраки усадьбы Блай» главной героине приходится на собственном опыте прочувствовать, что такое настоящий страх. В итоге Дэни пытается преподать подопечным новый урок. С этими детьми явно происходит нечто странное.
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