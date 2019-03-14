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О чем cерия
В 3 сезоне 1 серии сериала «Хорошая борьба» знаменитая адвокатесса сталкивается с новой угрозой. Выясняются подробности прошлого одного из сооснователей юридической фирмы. Кроме того, Диана продолжает решать проблемы в личной жизни.
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