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О чем cерия
В 3 сезоне 4 серии сериала «Хорошая борьба» на улице Лукка сталкивается с женщиной, обвиняющей ее в исчезновении собственного ребенка. Запись инцидента проникает в сеть. Вирусный ролик вскрывает подробности неравенства в оплате труда внутри фирмы.
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