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О чем cерия
В 3 сезоне 7 серии сериала «Хорошая борьба» дело о неисправности аппаратов для голосования на президентских выборах 2016 года переходит в руки Дианы. Блюм продолжает дергать за необходимые рычаги, выстраивая собственную карьеру.
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