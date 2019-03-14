В 3 сезоне 3 серии сериала «Хорошая борьба» развод Лиз доходит до суда, где ее интересы представляет Лукка. Диана принимает участие в митинге против Трампа, а Майя враждует с Блюмом, после чего заключает сделку с окружным прокурором.