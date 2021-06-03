Во 2 сезоне 11 серии сериала «Грибы!» в результате одного неприятного инцидента главный герой получает новую суперспособность — сверхслух. Этим, конечно же, решает воспользоваться банда крабов, орудующая неподалеку от дома его семьи...
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