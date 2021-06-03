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Киноафиша Сериалы Грибы! Сезоны Сезон 2 Серия 11

Грибы! 2020 11 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Грибы!»
Птичья война
Сезон 2 / Серия 1 3 июня 2021
Лучшие друзья
Сезон 2 / Серия 2 3 июня 2021
Бифо-ребенок
Сезон 2 / Серия 3 3 июня 2021
Где обитают труффало
Сезон 2 / Серия 4 3 июня 2021
Сет-лягушка
Сезон 2 / Серия 5 3 июня 2021
Беги домой!
Сезон 2 / Серия 6 3 июня 2021
Сенсация
Сезон 2 / Серия 7 3 июня 2021
Безупречный
Сезон 2 / Серия 8 3 июня 2021
Умный цветок
Сезон 2 / Серия 9 3 июня 2021
Страшилки у костра
Сезон 2 / Серия 10 3 июня 2021
Я тебя слышу
Сезон 2 / Серия 11 3 июня 2021
Неразделимые близнецы
Сезон 2 / Серия 12 3 июня 2021
Надолго ли?
Сезон 2 / Серия 13 3 июня 2021
Тина-репа
Сезон 2 / Серия 14 3 июня 2021
Ученик мэра
Сезон 2 / Серия 15 3 июня 2021
Горбо спускают в унитаз
Сезон 2 / Серия 16 3 июня 2021
Гремучая змея Джейн
Сезон 2 / Серия 17 3 июня 2021
Особое цветение
Сезон 2 / Серия 18 3 июня 2021
Метеоритное безумие
Сезон 2 / Серия 19 3 июня 2021
Семейный кемпинг
Сезон 2 / Серия 20 3 июня 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 11 серии сериала «Грибы!» в результате одного неприятного инцидента главный герой получает новую суперспособность — сверхслух. Этим, конечно же, решает воспользоваться банда крабов, орудующая неподалеку от дома его семьи...

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