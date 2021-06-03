Во 2 сезоне 17 серии сериала «Грибы!» жители города отмечают День всех святых. Мерта неожиданно находит себе нового кумира, который буквально меняет всю ее жизнь. Увы, чуть позже девушка понимает, что все это время лишь обманывалась…