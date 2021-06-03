Во 2 сезоне 13 серии сериала «Грибы!» главный герой пытается создать новую коллективную игру, которая станет настоящим хитом на детской площадке и сделает его самым популярным мальчиком на районе. Но сможет ли он угодить абсолютно всем?
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