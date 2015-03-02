В 3 сезоне 7 серии сериала «Последователи» за несколько дней до казни Джо агенты вынуждены переключить свое внимание на новую угрозу. Тем временем, получив разрешение на возобновление работы, Макс снова присоединяется к оперативной группе.
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