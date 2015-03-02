В 3 сезоне 15 серии сериала «Последователи» после пыток Харди Тео разбирается с агентом Бартоном. Майк тем временем приходит в себя в больнице, а Лиза узнает от Макс, где сейчас находится Тео. Отправившись по его следу, они оказываются в тупике.