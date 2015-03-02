В 3 сезоне 3 серии сериала «Последователи», после шокирующей потери Макс, Уэстон и Райан пытаются найти виновных и заставить их заплатить. Тем временем Марк начинает сомневаться в Кайле и Дейзи, что вызывает рост напряженности в группе.
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