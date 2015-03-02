В 3 сезоне 12 серии сериала «Последователи» все более отчаянный Харди продолжает искать Тео. Тем временем Марк и Дейзи обнаруживают информацию, которая приближает их к ФБР и ставит Уэстона в опасную ситуацию. Райан стоит перед важным выбором.
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