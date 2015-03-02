В 3 сезоне 1 серии сериала «Последователи» в то время, как Джо ожидает казни в своей камере, Райан пытается оставить позади все темные события своего прошлого. Однако его вновь обретенный покой разбивается, когда Марк начинает новую серию убийств.
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