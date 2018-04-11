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Киноафиша Сериалы Пространство Сезоны Сезон 3 Серия 6

Пространство 2015 6 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Пространство»
Бей или беги
Сезон 3 / Серия 1 11 апреля 2018
Свой-чужой
Сезон 3 / Серия 2 18 апреля 2018
Гарантированное уничтожение
Сезон 3 / Серия 3 25 апреля 2018
Перезагрузка
Сезон 3 / Серия 4 2 мая 2018
Тройная точка
Сезон 3 / Серия 5 9 мая 2018
Жертвоприношение
Сезон 3 / Серия 6 16 мая 2018
Орбитальные маневры
Сезон 3 / Серия 7 23 мая 2018
Оно посылает сигнал
Сезон 3 / Серия 8 30 мая 2018
Непреклонность
Сезон 3 / Серия 9 6 июня 2018
Небо в одуванчиках
Сезон 3 / Серия 10 13 июня 2018
Падший мир
Сезон 3 / Серия 11 20 июня 2018
Паства
Сезон 3 / Серия 12 27 июня 2018
Врата Аваддона
Сезон 3 / Серия 13 27 июня 2018
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Пространство» между Землей и Марсом начинается очередное сражение. От исхода битвы зависит будущее всего человечества. Тем временем Стрикленд предпринимает попытку побега, а секретарь и Анна берут Эрринрайта под арест.

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