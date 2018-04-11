В 3 сезоне 4 серии сериала «Пространство» генеральный секретарь Земли, игнорируя слова Анны, убеждает людей в необходимости продолжения боевых действий. Экипаж «Росинанта» помогает раненым марсианским солдатам в обмен на припасы.
Related video
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Авторизация по e-mail