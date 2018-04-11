В 3 сезоне 1 серии сериала «Пространство» экипажу космического корабля «Росинант» приходится иметь дело с предательством Наоми, когда она становится пешкой в войне между Землей и Марсом. Авасарала и Дрейпер придумывают план побега.
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