В 3 сезоне 8 серии сериала «Пространство» пока взоры граждан устремлены на гонщика, в Системе происходят куда более важные события. Джима начинают посещать видения его покойного друга, в то время как диверсанты завершают подготовку к теракту.
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