В 3 сезоне 9 серии сериала «Пространство» команда космического судна «Росинант» попадает в ловушку, которая побуждает экипаж на рискованный поступок. Тем временем Анна находит способ остаться на борту корабля и попасть в Кольцо.
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