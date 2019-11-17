В 3 сезоне 9 серии сериала «Корона» отношения между правительством и шахтерами заходят в тупик. Конфликт приводит к общенациональному отключению электричества. Королевская семья пытается отговорить Чарльза от женитьбы на Камилле.
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