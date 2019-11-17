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Киноафиша Сериалы Корона Сезоны Сезон 3 Серия 8

Корона 2016 - 2023 8 серия 3 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Корона»
Олдинг
Сезон 3 / Серия 1 17 ноября 2019
Маргаретология
Сезон 3 / Серия 2 17 ноября 2019
Аберфан
Сезон 3 / Серия 3 17 ноября 2019
Баббикинс
Сезон 3 / Серия 4 17 ноября 2019
Путч
Сезон 3 / Серия 5 17 ноября 2019
Принц Уэльский
Сезон 3 / Серия 6 17 ноября 2019
Лунная пыль
Сезон 3 / Серия 7 17 ноября 2019
Между небом и землей
Сезон 3 / Серия 8 17 ноября 2019
Недоразумение
Сезон 3 / Серия 9 17 ноября 2019
Кри де кёр
Сезон 3 / Серия 10 17 ноября 2019
О чем серия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Корона» принц Чарльз начинает встречаться с Камиллой Шанд. Элизабет посещает смертельно больного герцога Виндзорского в Париже. Королева находит в себе силы простить своего дядю за все грехи.

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