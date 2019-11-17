В 3 сезоне 3 серии сериала «Корона» валлийская деревня становится эпицентром природной катастрофы. Дети и взрослые оказались под завалом земли. Инцидент сразу же из социального переходит в политический. Королеве надо что-то предпринять.
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